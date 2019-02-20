Даллас, США, 20 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Нэшвилла» дубль оформил защитник Роман Йози, ещё по шайбе забросили Брайан Бойл, Рокко Гримальди и Филип Форсберг.

В составе «Далласа» точными бросками отметились Джейсон Спецца, Эса Линделль и Тайлер Сегин.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 75 очков в 62 матчах. «Даллас» идёт на 16-м месте, в активе команды 63 очка в 59 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2).

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