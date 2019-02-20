Москва, 20 февраля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич призвал «принять как данность» идиотизм подавляющего большинства жителей Земли. Себя он причислил к оставшейся доле населения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макаревич

Музыкант заявил, что является противником каких-либо запретов в сфере культуры, однако делает исключение для запрета «орать по телевизору». Агрессивные выступления нескольких ораторов сразу калечат, по его мнению, психику людей.

«Прости меня, но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — подчеркнул Макаревич в интервью «Ленте.ру».

Себя артист отнес к оставшимся двадцати процентам людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Макаревич не раз позволял себе скандальные высказывания. Так, в марте 2018 года он заявил, что считает российских граждан «злобными дебилами» в отличие от спокойных и добрых американцев. В июле того же года он отметил, что России следовало «купить Крым», договорившись об этом с властями Украины.

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