Ярославль, 20 февраля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Единственный депутат муниципалитета Ярославля, работающий на постоянной основе кроме председателя, покидает эту должность. Михаил Писарец останется депутатом на непостоянной основе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом представительном органе.

City-yaroslavl.ru Михаил Писарец

О причинах своего решения сам Писарец заявит на заседании муниципалитета 20 февраля. Он повторит путь депутата предыдущего созыва Владимира Зубкова. Как и Писарец, Зубков был адвокатом, и после избрания стал работать на постоянной основе, однако затем отказался от этой работы.

Писарец выйдет из 3 постоянных комиссий из 6 и из ряда других комиссий, созданных при мэрии города и муниципалитете. Пока неясно, захочет ли кто-то из других депутатов устроиться на постоянную работу в муниципалитет. По закону, в местном представительном органе зарплату может получать не более 10% депутатов, для ярославского муниципалитета это 3 человека. Однако решением самого муниципалитета это количество сокращено до двух, причем один из них — председатель.