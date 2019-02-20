Оренбург, 20 февраля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Профессор Оренбургского института МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова ожидает, что президент Владимир Путин 20 февраля в послании Федеральному собранию будет говорить о проблеме бедности в стране и путях её решения. Эту тему политолог хотела бы услышать, но будет ли она освещаться — неизвестно. По мнению Шешуковой, скорее всего, ключевым вопросом послания станут 12 нацпроектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я бы хотела услышать про проблему бедности, которая сейчас очень серьёзно поднимается. И по данным моих социологических опросов, у нас наблюдается рост бедности, в том числе и по Оренбургской области, и по России в целом. Причём эта проблема и социальная, и политическая, потому что есть какой-то критический предел, когда уровень бедности начинает влиять на стабильность и в регионе, и в стране в целом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Путин рассмотрел основные направления борьбы именно с этой проблемой, тем более что с учётом пенсионной реформы всё-таки большая группа людей может оказаться в зоне безработицы, а следовательно, и низких доходов. Я имею в виду предпенсионеров. Ситуация с молодёжной безработицей также будет обостряться», — отметила Шешукова.

По её мнению, бедность может стать серьёзной социальной проблемой. Министр экономики и весь правительственный блок прямо говорят о том, что, по прогнозам, быстрого роста экономики и производительности труда не намечается. В целом ситуация в экономике не радужная. Поэтому политолог хочет, чтобы глава государства в своей речи сделал акцент на теме бедности граждан и путях решения этой проблемы.

«О чём он, скорее всего, будет говорить? Думаю, что если взять его выступление после избрания в 2012 году, то акцент был сделан в том числе на социальной проблеме, в частности, повышении зарплаты бюджетникам, планам в этом отношении. Сейчас 12 национальных проектов, которые так или иначе могут быть рассмотрены. Мне думается, что акцент будет именно на нацпроектах, а не внешней политике и международных отношениях, которые стали изюминкой послания-2018. Хотя ситуация во внешнеполитическом плане ещё более тяжёлая, чем была тогда», — считает доктор политических наук.

Напомним, 20 февраля президент России огласит послание Федеральному собранию. Для Владимира Путина оно будет 15-м по счёту.