Менло-Парк, США, 20 февраля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Пользователи Skype по всему миру испытывают проблемы с работой программы, свидетельствую данные сервиса Downdetector.

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По данным сервиса, в основном сообщения о сбое в программе приходят из США и Японии. Также о проблемах сообщают жители Канады, Великобритании, Нидерландов, Португалии, Камбоджи и других стран.

Большинство (75%) не могут войти в программу, еще 15% сообщили о проблемах с сообщениями, 11% — о сбоях при голосовых звонках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе платформы Office 365 от компании Microsoft. Большинство сообщили о проблеме пользователей (52%) не могут подключиться к серверу платформы, ещё 39% не удаётся зайти в систему, 9% жалуются на работу Outlook.

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