Челябинск, 20 февраля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании может уделить особое внимание вопросам внутренней политики, социальной поддержке граждан и совершенству выборных процессов. Таким ожиданием с корреспондентом ИА REGNUM поделился генерал-лейтенант полиции в запасе, бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня публичные отчёты об экономических успехах в стране, вызывают у населения раздражения. Люди не ощущают на себе улучшения качества жизни. Наблюдаются дефекты обратной связи власти с обществом. В результате, по моим наблюдениям, растут депрессивные и протестные настроения. На этом фоне ожидаю, что в послании особое внимание будет уделено вопросам укрепления внутренней политики, развитию мер социальной поддержки населения, совершенству выборных процессов. Всему тому, что способствует общественному договору, миру и согласию», — отметил Евгений Савченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ежегодным посланием Владимир Путин выступит 20 февраля в 12:00 по Москве. Оно станет уже 15-м по счёту.