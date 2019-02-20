Новосибирск, 20 февраля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников накануне, 19 февраля, в Москве, провёл первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». На нём был утверждён график работы на ближайшие полгода. Запланированы и выездные заседания рабочей группы, которые, как сообщил Андрей Травников, в первую очередь могут провести в регионах с сильным научно-образовательным потенциалом, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука»

«Будем стараться привязывать даты заседаний к общероссийским мероприятиям по соответствующей тематике. Предварительно уже оговорили, что необходимо провести заседания в Казани, Томске, Новосибирске», — сказал глава Новосибирской области.

На первую половину 2019 года запланированы ещё четыре заседания рабочей группы.

На следующем — втором — заседании рабочей группы эксперты обсудят место в национальных проектах «Наука» и «Образование» специализированных учебно-научных центров и опорных школ и их роли в подготовке кадров. Среди предложений для обсуждения в марте — повышение статуса СУНЦ, а также закрепление положения, в котором могут быть обозначены цели и задачи создания таких центров, их структура, направления деятельности, порядок бюджетного финансирования расходов на интернатное содержание учеников.

Третье заседание будет посвящено роли органов исполнительной власти субъектов Федерации в реализации национального проекта «Наука».

На четвертом — экспертам предложат рассмотреть тему «Научно-образовательные центры как инструмент развития территорий с высокой концентрацией научных исследований и разработок».

Пятое будет посвящено обсуждению темы многофункциональных студенческих городков (студенческих кампусов) и механизмов их создания в рамках национального проекта «Образование».

"Думаю, что для реализации этого проекта многие субъекты Федерации, в том числе и Новосибирская область, готовы предложить использование модели государственно-частного партнерства», — сказал во время совещания Андрей Травников.

Подводя итоги первого заседания рабочей группы, губернатор Новосибирской области обратил внимание на то, что всем её участникам предстоит интенсивная и разноплановая работа: каждое заседание требует тщательной подготовки. Качественные аналитические и оценочные материалы по обсуждаемым вопросам, формулировки проблемных зон и предложения по их преодолению, описание лучших региональных практик по направлениям «Образование» и «Наука» должны разрабатываться максимально оперативно.

В утвержденном составе рабочей группы — 64 человека. Это представители 19 субъектов страны, Государственной Думы РФ, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений — научных организаций и крупных вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития, общественных и экспертных организаций.

Напомним, что губернатор Новосибирской областиАндрей Травников включён в новый состав президиума Государственного совета России в январе 2019 года.

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Отметим, чтонациональные проекты в России реализуются в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Они направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Паспорта проектов в 2018 году утверждены Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин подписал распоряжение от 27 декабря 2018 о создании 16 рабочих групп Государственного совета. Рабочую группу по направлению «Образование и наука» возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.