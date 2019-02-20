Пермь, 20 февраля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Президент в своём послании Федеральному собранию сделает акцент на национальных проектах и необходимости командной слаженной работы всех уровней власти. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня пермяки и все жители России ждут от власти результативной работы. Те задачи, которые президент ранее обозначил в своих указах, должны быть выполнены. При этом внешнеполитическая, экономическая ситуация остаётся напряжённой. Тем не менее у нас есть механизм для движения вперёд — это национальные проекты, каждый из которых призван улучшить жизнь россиян.

Считаю, что президент обязательно сделает в послании акцент на этом, нам сегодня как никогда нужна командная слаженная работа, объединение усилий на всех уровнях власти и тесное сотрудничество с общественностью», — сказал спикер гордумы.

Напомним, 20 февраля в Гостином дворе президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Ожидается, что в своей речи глава государства затронет проблемные темы внутренней и внешней политики.