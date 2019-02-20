Ярославль, 20 февраля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. С 1 марта 2019 года в Ярославской области семьи, в которых есть самозанятые и домохозяйки, не смогут получить льготу по питанию детей в школах и компенсацию части родительской платы за детский сад. Такой пункт содержится в приказах департамента образования Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.kz Советский плакат против тунеядства

С 1 марта льготы в садиках и школах жители области смогут получить только, если семья имеет статус малоимущей. Приказ департамента определяет порядок подтверждения этого статуса.

Одно из условий этого — все трудоспособные члены семьи должны официально работать или быть зарегистрированными как безработные. Исключение только для студентов, матерей, находящихся в декретном отпуске (до достижения ребенком 3 лет), людей, ухаживающих за ребенком-инвалидом или стариком, длительное лечение, эмиграция одного из родителей.

Если же один из родителей, или же старший ребенок в семье, достигший возраста 18 лет, не работает — это будет являться основанием для отказа в получении льготы. Иначе говоря, ее не получат семьи, где есть домохозяйки или самозанятые — люди, работающие без оформления трудовых отношений с работодателем. То, что таких людей немало, очевидно. Логика приказа департамента образования Ярославской области считает любого официально неработающего «тунеядцем».

Таким же принципом: «кто не платит в бюджет — не получает из бюджета» руководствуются и городские власти, которые также ввели принцип «нуждаемости». Вряд ли его можно считать абсолютно справедливым, ведь труд, согласно Конституции Российской Федерации, — это право, а не обязанность. В какой-то семье один работающий может платить налогов больше, чем два работающих в другой семье. Но, согласно правилам Ярославской области, семья потеряет право на льготы, если в ней есть хоть один «тунеядец».

Правило не распространяется на многодетные семьи. Они пока что получают льготы из областного бюджета без подтверждения «малоимущности».