Чита, 20 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Амбициозный проект в области пищевой промышленности реализуют в Забайкальском крае. Как следует из официальной публикации регионального правительства, речь идёт о запуске крупного кролиководческого предприятия мощностью 7 тысяч голов маточного и 600 голов прародительского стада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Забайкальского края В Чите открылось предприятие по промышленному производству крольчатины

«Кролиководство полностью удовлетворяет производству экологически чистой продукции и обеспечивает потребителя диетическим мясом и превосходным мехом», — отмечают собственники.

Известно, что они уже приобрели 1,2 тысячи кроликов гибрида французской селекции мясного направления, отличающегося многоплодием и скороспелостью, но уже через полгода поголовье составит 7 тысяч кроликов.

Ожидается, что уже в 2020—2021 годах, после введения в эксплуатацию ещё трех производственных комплексов, предприятие будет производить 37 тонн охлажденного мяса и 5−6 тонн субпродуктов. Причём авторы проекта обещают, что цена на крольчатину будет вдвое, а то и втрое ниже предлагаемой мелкими продавцами.

Если проект будет развиваться так, как запланировали его авторы, то со временем забайкальское кролиководческое предприятие Забайкальского края будет одним из четырех предприятий в России, осуществляющих промышленное производство крольчатины.

Сбывать свою продукцию забайкальцы планируют в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также в Китае.