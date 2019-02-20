Нью-Дели, 20 февраля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. России и Китай готовятся заключить контракт на совместную разработку, производство, выпуск и продажу тяжёлого вертолета нового поколения. Об этом на выставке AERO INDIA — 2019 20 февраля сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

Roberta F Винт вертолета

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Авиасалон «Аэро-Индия 2019» пройдет в Банголоре

Он уточнил, что документ уже готов, его подписание планируется в ближайшее время. По словам Кладова, этому событию предшествовали четыре года напряжённых переговоров.

«В ближайшие месяц-два будет подписан контракт века с Китаем», — уточнил Виктор Кладов.

Отмечается, что у нового вертолёта грузоподъемность будет около 15 тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о совместном проекте по созданию тяжёлого вертолёта «Вертолёты России» (дочерняя компания «Ростеха») и китайская компания AVIC начали в мае 2014 года. Планируется, что российская сторона разработает отдельные системы, китайская — создаст опытный образец и проведёт испытания. Отметим, проект предполагает разработку тяжёлого вертолёта с максимальным взлётным весом 38,2 тонны. Его крейсерская скорость составит 240 км/ч, максимальная — 300 км/ч.

Напомним, международная выставка «Аэро-Индия 2019» проходит в городе Бангалор (штат Карнатака) в Индии с 20 по 24 февраля 2019 года.