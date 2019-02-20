Киев, 20 февраля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Во время встречи президента Украины Петра Порошенко с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, стороны не нашли общий язык ни по одному вопросу, сообщило 21 февраля издание Strana.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и УПЦ

Инициатором встречи был Порошенко. Одной из обсуждённых тем была тема позиции УПЦ на грядущих выборах президента Украины, однако ни по данному, ни по остальным вопросам, стороны не смогли договориться.

В итоге, в аппарате президента решили усилить давление на УПЦ, подняв вопрос о расторжении договоров аренды Лавр и других культовых зданий, используемых церковью.

Источники издания отметили, что администрация президента планирует привлечь к захвату храмов боевиков экстремистских группировок, которые ранее входили в состав «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко заявил, что с момента создания объединённой раскольничьей церкви на Украине, в неё перешло 320 приходов УПЦ. В Украинской православной церкви эту информацию отрицают.

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