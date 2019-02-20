Пётр Порошенко не смог договориться с УПЦ по поводу выборов — СМИ
Киев, 20 февраля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Во время встречи президента Украины Петра Порошенко с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, стороны не нашли общий язык ни по одному вопросу, сообщило 21 февраля издание Strana.ua.
Инициатором встречи был Порошенко. Одной из обсуждённых тем была тема позиции УПЦ на грядущих выборах президента Украины, однако ни по данному, ни по остальным вопросам, стороны не смогли договориться.
В итоге, в аппарате президента решили усилить давление на УПЦ, подняв вопрос о расторжении договоров аренды Лавр и других культовых зданий, используемых церковью.
Источники издания отметили, что администрация президента планирует привлечь к захвату храмов боевиков экстремистских группировок, которые ранее входили в состав «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко заявил, что с момента создания объединённой раскольничьей церкви на Украине, в неё перешло 320 приходов УПЦ. В Украинской православной церкви эту информацию отрицают.
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