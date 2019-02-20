Россия встала на пути Украины и США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Мадуро предложил Гуайдо провести выборы;
- Украина может отказаться от «Евровидения» из-за России;
- Российские корабли контролируют все действия эсминца США в Чёрном море;
- Каков размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в Бельгии;
- Обесточены пять населённых пунктов ДНР.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1187.