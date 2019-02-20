Дербент, Дагестан, 20 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в дагестанском городе Дербенте задержан 17-летний подросток. Он нанёс два проникающих ножевых ранения 23-летнему местному жителю, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе МВД Дагестана.

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Инцидент произошёл двумя днями ранее, поздно вечером 18 февраля. В полицию поступило сообщение, что возле одного из домов в Дербенте в ходе возникшего конфликта на бытовой почве один из участников потасовки нанёс другому удары ножом. Пострадавший помещён в больницу.

Подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции в течение суток. Юноша ввиду предъявленных доказательств его вины сознался в содеянном. Материалы дела переданы в Следственный комитет республики для принятия процессуального решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл 10 февраля в пригороде Махачкалы. Ссора между двумя 16-летними подростками привела к тому, что один из них нанёс другому ножом два удара в область спины. Потерпевший получил колото-резаные раны левой половины грудной клетки. Сам нападавший вместе со своим знакомым доставил раненого юношу в больницу.