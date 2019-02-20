Москва, 20 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 февраля встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Главными темами для обсуждения станут: ситуация на Ближнем Востоке, проблема палестино-израильского урегулирования и обстановка в Сирии.

Также главы двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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