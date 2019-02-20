Штат Калифорния, США, 20 февраля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Google смягчил систему наказаний за размещение контента, который нарушает требования YouTube. Об этом 20 февраля сообщается в официальном блоге YouTube Creator.

Puregoogle.ru Google

Новая система наказаний предусматривает при первом нарушении автором материала правил видеохостинга всего лишь предупреждение. Нарушитель вместо санкций теперь будет получать уведомление об обнаруженном нарушении и предупреждение. При этом сам контент, нарушающий правила, будет удален.

При повторном нарушении будет применяться уже действующая система так называемых «страйков». За первый «страйк» автора материала будут лишать права на размещение контента в течение недели. Если он в течение трех месяцев со дня первой санкции получит еще один «страйк», то автор видеоблога лишится права размещения контента на две недели. Фатальным для пользователя будет третий «страйк», полученный в течение тех же трех месяцев. Третье нарушение приведет к окончательной блокировке канала в YouTube.

Новые правила начнут действовать с 25 февраля.

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