Якутск, 20 февраля, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В Федеральной антимонопольной службе решили потягаться с авторами высказываний про макарошки и детей, которых государство не просит рожать, а также с губернатором, сообщившим студентам, что это не бензин дорогой, а у них денег мало. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя заявления замруководителя ФАС о том, что цены на продукты не должны быть низкими.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели

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«По мнению антимонопольщиков, резкое подорожание продуктов — это естественное следствие импортозамещения, и люди должны ему только радоваться, ведь раньше покупали дешевую иностранную еду, а теперь будут дорогую, но российскую. А иначе, как говорит замглавы ФАС Андрей Цыганов, экономика не работает: это, мол, нормально, «в убыток себе никто работать не собирается». Не в убыток — это подорожание яиц на 25,9%, тот самый «девяток». Курица не отстаёт: за год 9,7%. И всё это при официальной инфляции в районе 4%», — констатировал Федот Тумусов.

По его мнению, статистика о росте цен на продукты питания фальшива.

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«Сначала правительство ставит цель в виде тех самых 4% инфляции, а потом путём математических ухищрений их и получает. То есть неважно, как растут цены на самом деле, важно, как будет написано в отчёте. А когда этот отчёт слишком уж очевидно разойдётся с ценником в магазине, придёт чиновник и объяснит: «Ну, а чего вы хотите — импортозамещение». И тут, конечно, хочется спросить: а зачем нам такое импортозамещение? Цель была, вообще-то, в другом, ровно обратном: сделать отечественные продукты дешевыми и конкурентными. А выясняется, что выигрывают от государственной экономической политики совсем не жители страны, а вполне конкретные аграрные олигархи. Экс-министр Ткачёв с его знаменитым тостом в самолёте «За аграрное лобби!» и премьер-министр Медведев, связанный с внезапно выросшим за последние годы холдингом «Мираторг». Это у россиян денег нет, а Медведев очень даже неплохо держится. Такая уж она — рыночная экономика от правительства и ЦБ», — подытожил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрея Цыганова, цены на продукты должны расти, потому что иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.

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