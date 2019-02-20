Луганск, 20 февраля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли шесть населённых пунктов на территории ЛНР, заявили 20 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Огонь вёлся по позициям Народной милиции ЛНР, размещённым в районе посёлков Донецкий, Золотое-5, Калиновка, Калиново, Молодежное и Сокольники.

По посёлку Донецкий со стороны подконтрольного Украине Новотошковского было выпущено четыре мины калибра 82 мм. Десять мин того же калибра было выпущено по населённому пункту Золотое-5.

Калиновку ВСУ обстреляли из гранатомётов АГС и РПГ. По Калиново со стороны Троицкого украинские силовики выпустили три мины калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм, а в район Молодёжного прилетело 36 мин калибра 120 мм.

Населённый пункт Сокольники был обстрелян с применением 122-мм гаубиц.

В результате обстрелов жертв среди военных и мирного населения нет, разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 50 единиц боеприпасов.

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Как заявили в Народной милиции ЛНР, ранее диверсионная группа ВСУ, в составе 12 человек, попыталась проникнуть на территорию ЛНР, однако зашла на минное поле, оставив на нём пять трупов, два из которых бросили при отступлении.

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