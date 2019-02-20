В Литве шпиономания, в России и на Украине — газовый вопрос: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Литве шпиономания;
- О переходе Украины на собственный газ;
- Перебоями с баллонным газом в регионах обеспокоены в Госдуме;
- Для ремонта объектов культурного наследия Госдума вводит ГЧП;
- ФНС разъяснила, когда налог на имущество можно не платить.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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