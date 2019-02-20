Владивосток, 20 февраля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Дальний Восток станет вторым блоком в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, озвучил своё мнение корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«После обширного, как правило, первого блока о военной мощи России Владимир Путин в своём послании уделит внимание Дальнему Востоку. ДФО — это то, чем можно заслуженно похвалиться. Действует свободный порт Владивосток, ТОР, есть налоговые преференции бизнесу и прочее. Поэтому Дальний Восток обязательно прозвучит.

Фактуру послания, естественно, предсказывать бессмысленно. Путин не Трамп, который подводит итоги, у российского президента послание — это задел на будущее. То, о чём он будет говорить сегодня, — в скором времени обретёт формы законопроектов», — считает эксперт Максим Кривелевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля, Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это будет его 15-е послание. Президент выступит в Гостином дворе.

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