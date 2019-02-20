Брюссель, 20 февраля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В Бельгии бывшие нацисты продолжают получать от Германии пенсионные выплаты, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет De Morgan.

Бельгийские эсесовцы

По данным издания, выплаты гарантировались фашистской Германией за «лояльность, верность и послушание». Их получают 27 граждан Бельгии, которые служили нацистам во Второй мировой войне. Размер пособий составляет от 425 до 1275 евро.

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Как отмечает газета, пособия выплачиваются до сих пор, поскольку Берлин выполняет международные обязательства, взятые Третьим рейхом.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, министерство труда ФРГ оспорило публикации бельгийской прессы о том, что ряд граждан Бельгии до сих пор получает из Германии пенсию за службу в войсках СС. Минтруда уточнило, что всего 18 человек в Бельгии получают пенсию в связи с полученной во время войны инвалидностью, но «среди них нет бывших членов СС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Bild сообщила, что Греция намерена взыскать с Германии около 376 млрд евро в качестве возмещения ущерба от нацистской оккупации в 1941—1944 годах. Эти данные содержатся в секретном докладе парламентской комиссии Греции, пишет издание.

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