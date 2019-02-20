Эрдоган прибудет с визитом в Пакистан
Исламабад, 20 февраля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит в марте 2019 года Пакистан, сообщает 20 февраля Geo TV.
Целью визита будет углубление экономического сотрудничества через инвестиции. Также стороны готовы наращивать военное сотрудничество. Визит Эрдогана совпадет с празднованием Пакистаном Дня независимости.
Напомним, Пакистан активно налаживает и углубляет контакты с мусульманским миром. В первую очередь речь идет об экономическом сотрудничестве, об увеличении инвестиций в экономику страны, которая в настоящий момент переживает сложности.
Так, недавний визит в государство наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана привел к заключению крупной сделки на $20 млрд. Данный факт позволяет Исламабаду уменьшить зависимость со стороны МВФ.