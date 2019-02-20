Исламабад, 20 февраля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит в марте 2019 года Пакистан, сообщает 20 февраля Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Целью визита будет углубление экономического сотрудничества через инвестиции. Также стороны готовы наращивать военное сотрудничество. Визит Эрдогана совпадет с празднованием Пакистаном Дня независимости.

Напомним, Пакистан активно налаживает и углубляет контакты с мусульманским миром. В первую очередь речь идет об экономическом сотрудничестве, об увеличении инвестиций в экономику страны, которая в настоящий момент переживает сложности.

Так, недавний визит в государство наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана привел к заключению крупной сделки на $20 млрд. Данный факт позволяет Исламабаду уменьшить зависимость со стороны МВФ.