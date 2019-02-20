Барнаул, 20 февраля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Граждане России становятся беднее, их реальные доходы падают вследствие крайне потребительского отношения государства к населению: с начала 2019 года сказались рост тарифов на ЖКХ, повышение НДС, скачки бензиновых цен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение доходов

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаны Молодых, сейчас наблюдается крайне потребительское отношение к населению.

«Такая позиция, по сути, означает признание потребителя элементом экономики, который заплатит за все. При этом, видимо, государственные мужи забывают, что на цену товара или услуги влияют государственные программы поддержки производств, лояльная к бизнесу тарифная и налоговая политика, международные нормы в сфере торговли, «высота» административных барьеров. Государство должно активнее вкладываться в экономику, а не тренировать граждан упражнениями по затягиванию поясов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года реальные доходы граждан России оказались на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, известил Росстат. Статистики также свидетельствуют, что это падение происходит шестой год подряд.