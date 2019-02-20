Оренбург, 20 февраля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. В своём ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставит во главу угла человека и его комфорт, считает губернатор Оренбуржья Юрий Берг.

Orenburg-gov.ru/ Губернатор Оренбуржья Юрий Берг

«Не сомневаюсь, что в центре интересов государственной политики в долгосрочной перспективе останется человек, его благополучие, безопасность и комфорт.

Люди, наши соотечественники и земляки, их жизнь и здоровье являются главной ценностью и подлинным достоянием. Поэтому хочется услышать в послании о новых ориентирах в развитии здравоохранения и образования, в обеспечении социальной защиты, в создании повсеместно комфортного жизненного пространства», — отметил глава региона в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Губернатор также обратил внимание на то, что послание Федеральному собранию РФ — это возможность сверить часы по ключевым направлениям социально-экономического развития страны, а прорывной результат, который мы ранее определили для себя в качестве генеральной цели, сможет дать только совместная целенаправленная работа.

«Оренбургская область готова и технически, и финансово к решению самых сложных задач, которые поставит перед регионами президент», — заявил Юрий Берг.

Напомним, президент России 20 февраля выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Обращение станет для Владимира Путина 15-м. В 2019 году местом для проведения мероприятия выбран Гостиный двор. Выступление главы государства решили провести не в Кремле, так как Большой Георгиевский зал Кремлевского дворца находится на ремонте. В этом году на мероприятие аккредитован 761 журналист.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 1 марта. Ключевыми темами стали стратегические задачи развития России и достижения оборонно-промышленного комплекса.