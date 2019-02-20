Якутск, 20 февраля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. В своём послании Федеральному собранию Владимир Путин, возможно, озвучит свою позицию по вопросу передачи островов Курильской гряды. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов. Эксперт затруднился сказать, будет ли в послании Владимира Путина Федеральному собранию уделено внимание Дальнему Востоку, но он уверен, что векторы, которые задаст президент, несомненно, будут касаться макрорегиона.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Учитывая, какое внимание сейчас уделяется Дальнему Востоку и Арктике, могу предположить, что эта тема хотя бы будет затронута, — отметил Андрей Данилов. — Но в последнее время и голосование на Дальнем Востоке протестное, и Олег Кожемяко так не хотели выбирать, и коммунист Андрей Ищенко победил ставленника от ЕР, а Хабаровским краем руководит представитель ЛДПР Сергей Фургал… Поэтому в принципе нужно в послании уделить особое место Дальнему Востоку».

По мнению политолога, от Путина в особенности ждут озвучивания позиции по Арктике и по Курильскому вопросу.

«Возможно, Дальнему Востоку уделят особое внимание, учитывая, что столицу ДФО перенесли из Хабаровска во Владивосток. Ну и, конечно, нашумевший вопрос по Курилам. Возможно, Путин озвучит свою принципиальную позицию по этой теме», — предположил Андрей Данилов.

По его словам, на Дальнем Востоке вообще накопилось очень много вопросов, в том числе касательно железной дороги, которую, как считает эксперт, действительно нужно доводить до дальних уголков России.

«Во-вторых, надо обеспечить работой население, это бы хотелось услышать — про новые рабочие места и производства, — также сказал политолог. — Чёрт с ним, пусть и добывающая промышленность ещё больше развивается, а лучше бы ещё и перерабатывающая начала. Об этих моментах очень хотелось бы услышать от Владимира Владимировича. Если здесь будут развиваться производства и добывающая промышленность, кто эти рабочие места будет занимать? Квоты на приезд мигрантов нужно сокращать. Прежде всего, на производстве местное население должно быть задействовано, чтобы нелегальные мигранты не отбирали бы работу у людей. Все эти вопросы, учитывая, что есть намерение развивать Дальний Восток, считаю принципиальными. Их необходимо проработать, особенно правительству, ведь столько мер уже применялось для развития ДФО».

По мнению Андрея Данилова, жителям Якутии также хотелось бы, чтобы Владимир Путин высказался по поводу строительства моста через реку Лена в Якутии, о проблеме загрязнения окружающей среды добывающими компаниями (как это произошло в республике с рекой Вилюй), о дальневосточных гектарах, против раздачи которых в регионе активно выступали, о ТОСЭРах и особых экономических зонах. Волнует также жителей Дальнего Востока решение автомобильных вопросов.

«Есть программа для производителей авто, которые в России делают автомобили, такие автомобили на Дальнем Востоке можно взять с 30%-ной скидкой под небольшой процент. Надо этим вопросом поработать и по ввозу подержанных иномарок. Всё-таки если пошлины снизить и сбор на ввоз подержанных иномарок, это подтолкнёт социально-экономическое развитие в регионах ДФО. Даже если здесь будет больше дешёвой техники привезённой, пусть даже б/у, но при этом всём в хорошем состоянии — из той же Японии и других стран — то и развитие пойдёт, и дороги будет смысл строить, если машину в среднем можно будет купить хотя бы за 200−300 тыс. рублей в нормальном состоянии. Нужно стремиться, чтобы у каждой семьи был автомобиль. Европа, конечно, пересаживается на велосипеды, но в наших условиях двигатель внутреннего сгорания жизненно необходим. А пока дорог нормальных нет, автомобили обходятся жителям ДФО существенно дороже — нужно их усиливать, ставить большие колёса и так далее. На это всё нужны большие деньги», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин будет выступать с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что он выразит свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики страны.