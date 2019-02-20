Тайюань , Китай, 20 февраля, 2019, 06:24 — ИА Регнум. «Угольная столица» Китая провинция Шаньси планирует добыть 6,6 млрд кубометров метана угольных пластов в 2019 года, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

Tobixen Угольная ТЭС в Китае

Северная провинция намерена нарастить освоение и разработку месторождений метана угольных пластов, а также увеличить доказанные запасы газа и его производство, заявил директор департамента природных ресурсов провинции Шаньси Чжоу Цзяньчунь.

Десять ключевых проектов, связанных с добычей угольного метана, будут развернуты уже в 2019 году, что добавит еще 2 млрд кубометров метана к ежегодной мощности добычи, отметил Чжоу, добавив, что будет увеличено производство и на существующих мощностях.

В 2018 году в провинции было извлечено около 5,7 млрд кубометров метана угольных пластов, при этом, использовано было 5,4 млрд кубометров или 90% от общего потребления этого продукта в Китае.

Предполагается, что в провинции залегает около 8,3 трлн кубометров угольного метана на глубине 2 тыс. метров под землей. Подтвержденные резервы на конец 2018 года составили 667,5 млрд кубометров. Отметим также, что метан угольных пластов является побочных продуктом при добыче угля, а его своевременная утилизация позволяет снизить риск взрывов на угольных шахтах.