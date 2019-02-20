Берлин, 20 февраля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Гао Юньлун прибыл 19 января в Берлин с трехдневным визитом, сообщает агентство Синьхуа.

Nicolas Raymond Китайский флаг

Гао, являющийся также председателем совета Китайской федерации мира и развития, прибыл в Германию по приглашению Фонда Кёрбера. Гао уже встретится с вице-президентом Бундестага Томасом Опперманом, председателем Немецко-Китайской парламентской группы дружбы в немецком Бундестаге Дагмар Шмидт и председателем Фонда им. Фридриха Эберта Куртом Беком.

Немецкая сторона поздравила Китай с их достижениями, осуществленными за 40 лет реформ открытости, выразила поддержку инициативе «Нового шелкового пути» и выразила желание продолжить выстаивать взаимодействие и координацию с китайской стороной про ключевым международным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях мюнхенской Международной конференции по безопасности недавно прошла встреча главы Международного отдела ЦК КПК Яна Цзечи с главой МИД Германии Хайко Маасом.