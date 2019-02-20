Благовещенск, 20 февраля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Кандидаты в депутаты от ЛДПР в райцентре Амурской области подожгли здание администрации. Либерал-демократы разбили в мэрии окно на первом этаже, бросили в помещение горящую покрышку, после чего скрылись. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожар

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В райцентре Прогресс двое мужчин, 36 и 41 года, поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили окно в помещении первого этажа, бросили внутрь горящую автомобильную покрышку, после чего скрылись. Злоумышленников установили по следам обуви и следам протекторов автомобильных шин. Ими оказались зарегистрированные кандидаты в депутаты местного совета от ЛДПР.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Несостоявшимся народным избранникам теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным регионального управления МВД РФ, злоумышленники задержаны и уже дали признательные показания. Как-то вразумительно объяснить свой поступок они не смогли, сообщив, что плохо всё помнят, поскольку находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Выборы депутатов в Прогрессе намечены на 3 марта 2019 года. Стать народными избранниками хотят около 50 кандидатов. В выборах принимают участие самовыдвиженцы, кандидаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Как сообщало ИА REGNUM, народный избранник из Свободненского района в Приамурье в 2018 году запамятовал внести в декларацию о доходах земельный участок супруги и собственный доход в несколько миллионов рублей. По представлению прокурора парламентарий был досрочно освобожден от обязанности исполнять свои полномочия.