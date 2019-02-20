Владивосток, 20 февраля, 2019, 05:28 — ИА Регнум. В своём ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин уделит большое внимание социальному блоку, который стал приоритетным в майских указах главы государства. Политолог Павел Наливайко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил уверенность в том, что не останется без внимания и Дальний Восток.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Приоритеты развития страны на ближайшие несколько лет были обозначены в майском указе главы государства в прошлом году. Полагаю, что выступление будет строиться именно на них. Насколько мы помним, там большой блок уделён социальному направлению, в связи с чем обществу будет интересен именно этот блок.

Что касается Дальнего Востока, то из года в год этот макрорегион остаётся приоритетным для федерального центра. Но не все предпринимаемые меры находят отклик у местных жителей. Именно поэтому сейчас развёрнута подготовка национальной программы развития Дальнего Востока, о чём Владимир Путин также может упомянуть», — сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это будет его 15-е послание. Президент выступит в Гостином дворе.