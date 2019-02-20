Вашингтон, 20 февраля, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Более 60% жителей Соединенных Штатов не поддерживают решение американского президента Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе США. Об этом говорится в данных соцопроса, проведенного службой Marist Poll.

Дональд Трамп

Сообщается, что решение о режиме ЧП не одобряют 61% американцев. При этом 58% респондентов вообще не считают, что на границе с Мексикой у США сложилась чрезвычайная ситуация. Также 57% опрошенных считают, что Трамп злоупотребляет своими полномочиями, а 60% полагают, что такое решение должно быть оспорено судом.

Отмечается, что по результатам соцопроса наглядно видно разделение мнений по партийной линии. Среди сторонников Демпартии США около 94% не одобряют решение Трампа о введении режима ЧП, а среди сторонников республиканцев его решения поддерживают 85% респондентов.

В опросе участвовали 807 человек, опрос проводился с 15 по 17 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля коалиция из 16 американских штатов подала судебный иск против администрации Трампа с целью обжаловать решение о введении режима чрезвычайного положения на южной границе. По мнению истцов, Трамп не имеет права расходовать бюджетные средства без одобрения Конгресса США.