Дзержинск, Нижегородская область, 20 февраля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. После того, как в соцсети попало видео, где заместитель председателя думы Дзержинска Игорь Крашенинников (фракция «Единой России»), ставший участником дорожного конфликта, нецензурно выражается в адрес автомобилистки, его однопартийцы пообещали рассмотреть «вопиющий инцидент» на ближайшем заседании президиума регионального политсовета. Эксперты считают, что из-за своей несдержанности Крашенинников может быть исключён из фракции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Неприличными словами не выражаться!

На видео, которое распространили в соцсетях, депутат Крашенниников, после того как произошло мелкое ДТП, выходит из машины, вытаскивает снеговую лопату из багажника и идёт в сторону второго участники дорожного конфликта. Женщина на видео утверждает, что народный избранник задел её машину. Тот не согласен с этим и требует показать, где он её задел. В ходе конфликта обе стороны не стесняются в выражениях, не отстаёт от автомобилистки и депутат. Несдержанность зампредседателя, который контролирует деятельность сразу четырёх комитетов в думе, в том числе по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья, может иметь для него серьёзные последствия.

«Крашенинников входит в состав комитета по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья. Также он является членом фракции «Единая Россия», и не удивлюсь, если после такого видео из фракции его выгонят», — отметил на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк.

Он также уточнил, что есть сведения, что и состав думы Дзержинска скоро поредеет на несколько человек: «Как и в Нижнем, кто-то уйдёт сам, а кто-то — по представлению прокуратуры».

Дорожный конфликт с участием депутата вызвал интерес со стороны жителей, в соцсетях разгорелась дискуссия:

«О, это он смелый на беззащитных с лопатой бросаться», «Сами выбираете таких депутатов», «Депутат не должен быть срезом общества, депутат обязан быть стрессоустойчивым человеком, уметь нормально общаться с людьми в любой ситуации».

Ряд пользователей пришли к выводу, что оба участника конфликта друг друга стоят:

«На видео просто обычный дорожный конфликт двух людей, бывает и хуже, не совладали с нервами. С точки зрения культуры общения, да, оба перегнули палку», «Я не отрицаю, что он может быть виноват. Но опять же, он на видео говорит, что машину не трогал, само повреждение не показывают. Видео нарезано, нет начала, середины и конца, но подозрительно всё это. А девушка явно его провоцирует на негатив — в машину к нему лезет. Допустим, всё так, как излагает девушка, ну выпрыгнул он с лопатой, сиди спокойно в машине, снимай на камеру, вызови ГАИ. Если он уедет и он реально машину задел, его прав лишат», «Спровоцировали депутата на конфликт и сняли на видео?», «В первую очередь он человек и имеет право на чувства, и это видео даёт только часть истории﻿», «Тема не раскрыта. Обычный конфликт на дороге. То, что он депутат, ещё ни о чем не говорит в данном конкретном случае. Скорее недостойное поведение мужика, это да, аргумент, но не более того».

Вопросов к истории много, но однопартийцы Крашенинникова намерены сделать из неё оргвыводы. Ситуацию нижегородским СМИ прокомментировал секретарь НРО «Единой России», депутат Госдумы РФ Денис Москвин.

«Подобное поведение члена местного политсовета «Единой России» и заместителя председателя городской думы г. Дзержинска, пусть совершенное и не вчера, недопустимо. Что бы ни послужило причиной конфликта, никому, независимо от своего статуса и положения, не позволено так разговаривать с земляками. Очень жаль, что отдельные члены партии теряют ориентиры, утрачивают уважительное отношение к людям и допускают унижающие других людей высказывания и оценки. А это, в свою очередь, бросает тень на работу всей партийной структуры», — заявил Москвин, уточнив, что 22 февраля на заседании президиума регионального политсовета «этому вопиющему инциденту будет дана принципиальная оценка».

Справка:

Заместитель председателя городской думы Игорь Крашенинников родился 18 июня 1969 года, является депутатом по одномандатному округу №16.