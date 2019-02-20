Монтеррей, Мексика, 20 февраля, 2019, 04:15 — ИА Регнум. В городе Монтеррей на севере Мексики бандиты убили не менее 11 человек в течение 12 часов, сообщает портал Excelsior.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Мексиканские бандиты

Сообщается, что убийства происходили в разных районах города и его окрестностях. Первыми были застрелены четыре человека на дороге имени Мигеля Алемана. Затем полиция обнаруживала сразу тела двух, трех или одного убитого. Отмечается, что штат Нуэво-Леон, в котором и располагается город Монтеррей, является небезопасным из-за активной деятельности наркомафии и преступных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент Мексики Андрес Лопес Обрадор официально объявил об окончании войны против криминальных лидеров. По его словам, главной целью его правительства является обеспечение общественной безопасности в Мексике.