Душанбе, 20 февраля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Купить сим-карту в Таджикистане можно будет только под видеозапись камеры наблюдения. Правительство страны обязало все пункты продажи сим-карт установить соответствующее оборудование и не регистрировать на одно физическое лицо более двух сим-карт. Это и другие нововведения содержит в себе постановление правительства Таджикистана «О порядке и требованиях подключения к электрической связи и его услугам» от 9 февраля 2019 года, подписанное президентом страны Эмомали Рахмоном.

Сим-карты

Согласно новым требованиям, всем гражданам, не имеющим паспорта 2014 года (ID-карта), необходимо их все же получить и пройти перерегистрацию ранее приобретенных сим-карт. В случае, если у этих людей окажется зарегистрировано более двух сим-карт на одно имя, Службе связи поручено «принять меры» в течение 6 месяцев.

Также постановление гласит, что все сим-карты, которые не используются в течение полугода, будут отключены. На территории страны запрещена продажа иностранных сим-карт, а также запрещена реализация за рубежом сим-карт таджикистанских мобильных операторов.

Иностранным гражданам подключить мобильную связь можно только на срок действия визы. Если иностранец прибыл из страны, с которой у Таджикистана действует безвизовый режим, пользоваться местной мобильной связью он сможет только на время пребывания в стране.

Операторы обязаны сохранять копии документов абонентов в электронном виде.

Напомним, что летом 2018 года правоохранительные органы Таджикистана решили бороться с излишним количеством сим-карт в стране и безответственным к ним отношением со стороны населения во имя обеспечения безопасности. Для этого было предложено повысить стоимость сим-карт в 50 раз — до 250 сомони (сегодня эта сумма эквивалентна 1 755 рублям). Однако после того, как таджикистанцы ринулись покупать сим-карты впрок, круглосуточно осаждая пункты продажи и создавая огромные очереди, пока они не подорожали, ситуация получила широкий общественный резонанс, активно обсуждалась в соцсетях и СМИ, в ситуацию вмешался глава государства.

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Эмомали Рахмон распорядился перенести повышение стоимости подключения с 1 сентября 2018 года на 1 января 2019, создать специальную комиссию и придумать за это время более умный способ обеспечивать безопасность. И поручил он это собственной дочери Озоде Рахмон, которая возглавляет аппарат президента.

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