The Washington Post: На территории Таджикистана находятся китайские военные
Душанбе, 20 февраля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. На территории Таджикистана уже более трех лет находятся китайские военные. Об этом на страницах The Washington Post заявляет автор Джерри Ши.
По словам корреспондента, на рынке в городе Мургаб (Горно-Бадахшанская автономная область) он встретил нескольких китайских военных, на которых была военная форма с символикой Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая на воротнике. Один из них представился именем Ма и якобы рассказал журналисту о том, что китайский контингент развернут на территории Таджикистана уже «три-четыре» года.
По словам местных жителей, на военном объекте находятся от нескольких десятков до нескольких сотен военных. Они приезжают в Мургаб и покупают воду и продукты.
Во время поездки вдоль таджикско-афганской границы, утверждает издание, корреспондент увидел один из этих военных объектов. В доказательство их существования приводится несколько фото и снимков со спутника.
«Сведения о китайской деятельности на этих объектах, на части которых есть китайская и таджикская символика, не обнародовались. Также неясны условия их финансирования, строительства и владения. На спутниковых снимках можно увидеть то, что выглядит как два блока строений, бараков и тренировочных площадок, примерно в 10 милях друг от друга, около Ваханского коридора, узкой полоски территории в северо-восточном Афганистане», — отмечает газета.
Эксперты The Washington Post предположили, что встреченные военнослужащие — члены «полувоенных формирований», которые находятся под центральным военным командованием, но структурно не входят в Народно-освободительную армию Китая.
«Покрытая завесой тайны, эта база, состоящая из двух десятков строений и сторожевых башен, иллюстрирует то, как следы китайской жесткой силы распространяются вместе со стремительным ростом экономики страны. Таджикистан, купающийся в китайских инвестициях, присоединятся к списку стран, где есть китайские военные объекты. Среди них — Джибути в стратегически важном районе Африканского Рога и искусственные острова в Южно-Китайском море, в самом сердце Юго-Восточной Азии», — говорится в публикации.