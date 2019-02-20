Душанбе, 20 февраля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. На территории Таджикистана уже более трех лет находятся китайские военные. Об этом на страницах The Washington Post заявляет автор Джерри Ши.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Китайские военные

По словам корреспондента, на рынке в городе Мургаб (Горно-Бадахшанская автономная область) он встретил нескольких китайских военных, на которых была военная форма с символикой Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая на воротнике. Один из них представился именем Ма и якобы рассказал журналисту о том, что китайский контингент развернут на территории Таджикистана уже «три-четыре» года.

По словам местных жителей, на военном объекте находятся от нескольких десятков до нескольких сотен военных. Они приезжают в Мургаб и покупают воду и продукты.

Во время поездки вдоль таджикско-афганской границы, утверждает издание, корреспондент увидел один из этих военных объектов. В доказательство их существования приводится несколько фото и снимков со спутника.

«Сведения о китайской деятельности на этих объектах, на части которых есть китайская и таджикская символика, не обнародовались. Также неясны условия их финансирования, строительства и владения. На спутниковых снимках можно увидеть то, что выглядит как два блока строений, бараков и тренировочных площадок, примерно в 10 милях друг от друга, около Ваханского коридора, узкой полоски территории в северо-восточном Афганистане», — отмечает газета.

Эксперты The Washington Post предположили, что встреченные военнослужащие — члены «полувоенных формирований», которые находятся под центральным военным командованием, но структурно не входят в Народно-освободительную армию Китая.

«Покрытая завесой тайны, эта база, состоящая из двух десятков строений и сторожевых башен, иллюстрирует то, как следы китайской жесткой силы распространяются вместе со стремительным ростом экономики страны. Таджикистан, купающийся в китайских инвестициях, присоединятся к списку стран, где есть китайские военные объекты. Среди них — Джибути в стратегически важном районе Африканского Рога и искусственные острова в Южно-Китайском море, в самом сердце Юго-Восточной Азии», — говорится в публикации.