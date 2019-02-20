Вашингтон, 20 февраля, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обсудил предстоящую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином по телефону. Об этом сообщил американский президент журналистам.

President.go.kr Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп

По его словам, он обсудил с главой Южной Кореи «все аспекты» грядущего саммита лидеров США и КНДР. Также Трамп подчеркнул, что на 20 февраля у него запланированы переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, второй саммит американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама Ханое 27−28 февраля. Первая встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля эмиссар КНДР Ким Хёк Чхоль отправился в Ханой для подготовки встречи Ким Чен Ына с Трампом. В Ханое он встретится с американским спецпредставителем Стивеном Бигэном, с которым обсудит организационные вопросы грядущего саммита.