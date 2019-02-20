Душанбе, 20 февраля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. В Таджикистане в январе 2019 года было произведено 197,1 тыс. тонн цемента. Такие данные приводит министерство промышленности и новых технологий страны, передает сегодня, 19 февраля, «Авеста».

В ведомстве также отметили, что в Таджикистане на сегодня производством цемента занимаются 14 предприятий. Их общая годовая производственная мощность составляет 5 млн тонн. Так предприятие «Чунгтай Мохир-цемент», расположенное в Яванском районе, произвело за январь 36,1% цемента. На втором месте предприятие «Хуаксин Гаюр Сугдцемент» (Б.Гафуровский район) — 28,3% и замыкает тройку — предприятие «Хуаксин Габр цемент» (Яванский район) — 16,6%.

Таджикистан экспортирует цемент в основном в Узбекистан, Афганистан и Киргизию. В январе 2019 года в эти страны было поставлено соответственно: 51,8 тыс. тонн, 29,3 тыс. тонн и 6,1 тыс. тонн.

Напомним, что по статистическим данным, в Таджикистане за 2018 год предприятия отрасли произвели на 23,3% тонн цемента больше (более 3 млн 844,2 тыс тонн) чем в 2017 году. А объем экспорта этого вида стойматериала в 2018 году составил 1 млн 437,4 тыс. тонн на сумму 65,4 млн долларов (2017 год — 970,1 тыс. тонн на сумму 45,9 млн долларов).