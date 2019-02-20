Пекин, 20 февраля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о новых случаях африканской чумы свиней на юге Гуанси-Чжуанского автономного района, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

Maqi Свиньи

Вспышки произошли на двух фермах города Бэйхай, где вирусным заболеванием было заражено 1620 из 23 555 свиней и погибло 924 свиньи, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР. На место была направлена команда по дезинфекции помещений и забою зараженных животных. Перевозка всех свиней и продуктов из свинины в карантинной зоне теперь запрещена.

Отметим, что африканская чума свиней поражает только свиней и не опасна для человека и других видов животных. Первая вспышка этого вируса в Китае была зафиксирована в августе 2018 года, с тех пор вирус перекинулся на десятки регионов страны.