Москва, 20 февраля, 2019, 03:41 — ИА Регнум. В Москве на 93-м году жизни скончалась народная артистка России актриса Наталия Терентьева, сообщает пресс-служба ярославского Театра имени Федора Волкова.

Театр им. Волкова Наталья Терентьева

Театр высказал соболезнования родным и близким актрисы. Причина смерти Терентьевой не сообщалась. Прощание с народной артисткой России состоится 22 февраля в фойе театра.

За свою творческую карьеру Терентьева сыграла на сцене Театра им. Ф. Волкова 200 ролей. Она также является обладателем премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».