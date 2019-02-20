Париж, 20 февраля, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Пособия бывшим нацистам, назначенные Адольфом Гитлером в 1941 г., продолжает выплачивать Германия, пишет De Morgen.

Варшавское гетто

В частности, 27 бельгийцев, служивших во Второй мировой войне нацистам, получают деньги.

«Гитлеровские» пенсии, которые они получают бывшие СС-овцы, составляют €425—1275. Это происходит, как отмечает газета, поскольку Берлин выполняет международные обязательства, взятые Третьим рейхом.