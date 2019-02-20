Казань, 20 февраля, 2019, 03:22 — ИА Регнум. В ежегодном послании президента РФ Федеральному собранию от Владимира Путина мы увидим «ряд точечных инициатив» и отчёты по показателям. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM, комментируя свои ожидания от послания, с которым глава государства выступит 20 февраля 2019 года, высказал депутат Госсовета Татарии Артём Прокофьев (фракция КПРФ).

Kremlin.ru Владимир Путин

«Скорее всего, мы увидим ряд точечных инициатив, какие-то отчёты по показателям, которые успешны. Чего-то действительно принципиального от ежегодного послания президента Федеральному собранию я уже не жду», — заявил депутат, добавив, что, а на самом деле «хотелось бы ожидать отмены пенсионной реформы, отмены повышения НДС, отмены мусорной реформы».

«Это те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня, те вопросы, решения которых требуют граждане, и те вопросы, которые вызывают большое раздражение со стороны общества. Но, боюсь, что мои ожидания, как и ожидания общества в этом смысле вряд ли оправдаются. Также мы вряд ли услышим информацию о замене правительства, которому, как мы знаем, большинство граждан уже не доверяет», — резюмировал Прокофьев.

Напомним, 20 февраля 2019 года в 15-й раз Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства выразит своё мнение по вопросам внешней и внутренней политики, которые являются ключевыми на данный момент, а также огласит решения, которые были приняты в рамках его полномочий. Ожидается, что внимание будет уделено ходу реализации национальных проектов, улучшению качества жизни населения и другим не менее важным вопросам.