Оттава, 20 февраля, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Показания по делу о давлении со стороны администрации премьер-министра Канады Джастина Трюдо даст в нижней палате парламенте бывший канадский генпрокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд, передает CTV.

Erich Saide Джоди Уилсон-Рейбоулд

Отмечается, что выступление Уилсон-Рейбоулд перед канадскими законодателями позволит понять, вмешивалась ли администрация Трюдо в расследование дела компании SNC Lavalin, обвиняемой в коррупции.

Напомним, из-за дела SNC Lavalin Уилсон-Рейбоулд в середине февраля покинула пост генпрокурора. Как пишут канадские СМИ, администрация Трюдо может быть причастна к давлению на Уилсон — Рейбоулд, которая могла вывести на чистую воду махинации SNC Lavalin.