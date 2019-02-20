Вашингтон, 20 февраля, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Представители Демпартии США в Палате представителей американского Конгресса предполагают, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может быть причастна к планам американских компаний по строительству атомных электростанций в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствует доклад Комитета по надзору и правительственной реформе Конгресса США.

洁伟 王 Атомная энергетика

В документе сказано, что план, который Белый дом продвигал во время начала президентского срока Трампа, заключался в строительстве нескольких атомных электростанций в Саудовской Аравии. Члены комитета выражают обеспокоенность по поводу возможной передачи ядерных технологий Эр-Рияду.

Представители Демпартии в комитете утверждают, что в поддержку такого проекта выступили представители американского бизнеса, которые якобы получат миллиардную прибыль за выполнение контрактов на строительство и обслуживание АЭС.

В частности, утверждается, что эти представители бизнеса неоднократно «имели контакты» с Трампом и его администрацией. В связи с этим демократы собираются провести расследование, чтобы установить, соответствуют ли эти проекты интересам национальной безопасности США.