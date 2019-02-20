Рамалла , 20 февраля, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Столкновения с армией Израиля на границе сектора Газа привели к ранениям 20 палестинцев, пишет The Jerusalem Post .

Израильские солдаты

По данным палестинских врачей, израильтяне атаковали палестинцев, участвовавших в протестах, которые организовало движение ХАМАС.

Армия Израиля разогнала протестующих слезоточивым газом, а также стреляла по палестинцам (ранения от пуль получили семь человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля израильские правоохранительные органы распространили информацию об аресте 22 палестинцев на Западном берегу Иордана «за террористическую деятельность».