Гавана, 20 февраля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Переброска американских войск в Венесуэлу готовится Вашингтоном, сообщил журналистам кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес.

The U.S. Army Сухопутные войска США

По его словам, американцы проводят полеты, готовясь ко вторжению в Венесуэлу. Только говорится, что полеты связаны с «гуманитарной помощью», а на самом деле правительство США «готовится к военной агрессии против Венесуэлы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльская оппозиция утверждает, что 23 февраля в страну будет доставлена гумпомощь из США. В этом процессе оппозиционеры собираются задействовать «граждан Венесуэлы».