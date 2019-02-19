Вашингтон, 20 февраля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, курирующий расследование о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы, покинет свой пост в середине марта, сообщает телеканал CNN.

U.S. States Department of Justice Род Розенстайн

По данным телеканала, официально отставка ожидалась на этой неделе после утверждения кандидатуры Уильяма Барра на пост главы американского минюста и генпрокурора США.

Согласно данным газеты The New York Times, Барр собирается назначить своим заместителем Джеффри Розена. Но сначала кандидатуру Розена должен утвердить сенат США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января телеканал ABC сообщил, что отставка Рода Розенстайна состоится после назначения главой минюста США Уильяма Барра. Кандидатуру Барра выдвинул американский президент Дональд Трамп, а затем его кандидатура была одобрена конгрессом США.