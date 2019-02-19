Розенстайн уйдет в оставку с середины марта
Вашингтон, 20 февраля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, курирующий расследование о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы, покинет свой пост в середине марта, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, официально отставка ожидалась на этой неделе после утверждения кандидатуры Уильяма Барра на пост главы американского минюста и генпрокурора США.
Согласно данным газеты The New York Times, Барр собирается назначить своим заместителем Джеффри Розена. Но сначала кандидатуру Розена должен утвердить сенат США.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января телеканал ABC сообщил, что отставка Рода Розенстайна состоится после назначения главой минюста США Уильяма Барра. Кандидатуру Барра выдвинул американский президент Дональд Трамп, а затем его кандидатура была одобрена конгрессом США.