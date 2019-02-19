Париж, 20 февраля, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой посетили мемориал Шоа, посвященный истории Холокоста, в Париже, сообщает телеканал BFM.

Élysée – Présidence de la République française

Сообщается, что во время посещения мемориала Макрон возложил цветы. Он заявил, что антисемитизму нет места во Франции и что своим поступком он демонстрирует пример национального единства. Ранее Макрон посетил оскверненное вандалами еврейское кладбище в Эльзасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января французский президент Эммануэль Макрон осудил «запредельный рост» антисемитских акций и настроений. По словам официального представителя французского правительства Бенджамина Гриво, власти Франции будут непреклонны к тем, кто совершает антисемитские акции.