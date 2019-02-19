Стокгольм, 20 февраля, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Венгерский посол вызван в МИД Швеции после заочной перепалки между вице-премьером Венгрии Жольтом Шемьеном и шведским министром социального страхования Анникой Страндхелл, передает Sveriges Radio.

EU2017EE Estonian Presidency Анника Страндхелл

В шведском внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча с венгерским дипломатом состоится 20 февраля.

Уточняется, что поводом для вызова посла Венгрии стал скандал с участием Страндхелл и Шемьяна, который разразился в ходе «обсуждения» семейной политики.

Страндхелл написала в соцсети, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан «хочет, чтобы появилось больше «настоящих» венгерских детей». Ей это «напомнило о 30-х годах» ХХ века.

После этого на телевидении Шемьен назвал Страндхелл, которая так поняла идею Орбана, «бедным больным созданием».