Пекин, 20 февраля, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Китай продолжит закупать нефть у Ирана, несмотря на антииранские санкции, введенные США, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что поставки нефти из Ирана в Китай осуществляются в соответствии со всеми юридическими нормами и предполагаются программой регулярного сотрудничества между странами. При этом Китай выступает против односторонних санкций, поэтому американское давление на Иран не скажется на договорах о поставках нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Япония возобновила импорт нефти из Ирана, ранее приостановленный из-за американских санкций. По словам главы Центробанка Ирана Абдолнасера Хеммати, помимо Японии, нефть у Ирана закупают Китай, Южная Корея, Индия и Турция.