Сан-Диего, США, 20 февраля, 2019, 02:14 — ИА Регнум. В парке развлечений SeaWorld («Водный мир») в американском Сан-Диего (штат Калифорния) 16 посетителей застряли на канатной дороге над водой, сообщает пресс-служба пожарного управления города на своей странице в Twitter.

Канатная дорога

По предварительным данным, причиной остановки канатной дороги стал сильный ветер, вызвавший автоматическое выключение. В результате пять кабинок канатной дороги аттракциона Bayside Skyride зависли над водой. В кабинках находилось 16 человек. Позднее сотрудники пожарных служб помогли застрявшим людям спуститься на землю. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января на горнолыжном курорте в Чехии остановился подъемник, в результате чего в кабинках застряли 70 человек. Подъемник остановился из-за падения крупного дерева. Позднее пожарным удалось спасти лыжников и спустить их на землю. Пострадавших не было, никто не получил обморожений.