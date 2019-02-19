Каракас, 20 февраля, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Народ Венесуэлы будет привлечен к доставке гуманитарной помощи, заявил Хосе Мануэль Оливарес, депутат Национальной ассамблеи, пишет El Nacional.

Mauro

По словам оппозиционера, гумпомощь будет в Венесуэле 23 февраля. И ее доставка якобы произойдет «при массовом участии сограждан».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных «открыть двери в лучшее будущее для всех», пропустив в страну гумпомощь.